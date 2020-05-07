В Україні відновили роботу більше 500 ринків
В Україні вже відкрилися 555 агропродовольчих ринків, не готові до відкриття чи закрились самостійно 34.
Про повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Так, спеціалісти Держпродспоживслужби перевірили 586 суб’єктів господарювання. Розпочали свою діяльність 555 агропродовольчих ринків, не готовими до відкриття та закрились самостійно з ініціативи керівництва агроринків - 34, у тому числі 1- у Запорізькій, по 2 - у Дніпропетровській та Харківській областях та 29 - у м. Києві.
Зазначається, що через неналежну підготовку до роботи в умовах карантину 4 ринки закрито за рішенням органів місцевої влади.
Крім того, За період із 1 по 6 травня за порушення вимог протиепідемічних заходів фахівцями було складено 33 протоколи.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів 29 квітня ухвалив рішення про врегулювання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держпродспоживслужби.
Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.
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