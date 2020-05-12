Предприниматели Винницы и Луцка снова пикетируют горсоветы
Предприниматели, торгующие на непродовольственных рынках Винницы и Луцка вышли на митинги под городскими советами. Малый бизнес требует разрешить торговлю на рынках на тех же условиях, что и в торговых центрах.
Об этом информируют местые СМИ, пишет RegioNews.
В Виннице под стены мэрии на митинг вышли торговцы рынка "Урожай”, Муниципального рынка и Центрального рынка, пишет издание "ВинницаНьюз". Люди говорят, что им запрещают продавать одежду и обувь, сантехнику и бытовую технику в то время, как то же самое разрешили делать крупным торговым центрам.
Чем мы отличаемся от магазинов и ТЦ? Они работают в помещениях, а мы постоянно на открытом воздухе. У нас тоже есть все средства дезинфекции, есть маски, мы готовы постоянно мыть свои рабочие места”, – рассказала продавщица одежды на рынке "Урожай" Наталья.
"Мы вынуждены работать, как какие-то нелегалы. Я встречаюсь с клиентами в других местах, чтобы они посмотри на продукцию, а потом покупали. Причем нам никто не отменял аренду, не делал никаких компенсаций. Почему в Черкассах, Хмельницком и других городах позволили работать всем на рынках, а у нас нет? Мы тоже теряем деньги. Люди, которые по 10-20 лет торгуют, могут все потерять. а кто будет кормить наших детей?” – возмущается продавец сантехники с Центрального рынка Александр.
Все ФОПы, занимающиеся торговлей непродовольственными товарами на рынках "Урожай”, Муниципальный рынок и Центральный рынок подписали письмо с обращением к Винницком горсовету на имя мэра, но никаких ответов не получили.
Опубліковано Європейський Центральний Ринок Вівторок, 12 травня 2020 р.
В Луцке инициативная группа предпринимателей требует от горсовета разрешить торговлю на рынках на тех же услових, что и ТРЦ, пишет volyn.com.ua. Предприниматели отмечают, что крупным торговым центрам разрешили торговлю, а по рынкам до сих пор нет никакой информации.
Предприниматели требуют немедленного открытия рынков и уменьшения ставки единого налога.
Напомним, в Украине возобновили работу более 500 продовольственных рынков.
Также в Киеве проходили масовые акции протеста предпринимателей из 40 городов Украины с требованием разрешить им работать.
Минздрав с 11 мая разрешил работать некоторым сферам малого бизнеса при выполнении всех необходимых мер предосторожности.
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