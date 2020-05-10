МОЗ опублікував основні вимоги для бізнесу на період пом'якшення карантину

Вони поширюються на всі види бізнесу, яким дозволено відновити роботу з 11 травня

Фото: flickr

Вони поширюються на всі види бізнесу, яким дозволено відновити роботу з 11 травня

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко опублікував основні вимоги та рекомендації для бізнесу на період пом'якшення карантину, який розпочнеться 11 травня.

Про це він написав у Facebook, інформує RegioNews.

Так, перед виходом на роботу усім співробітникам повинні виміряти температуру. Якщо вона буде вище 37,2, працівника не можна допускати до роботи.

При входах мають бути засоби гігієни, обов'язково зберігається масковий режим для відвідувачів, та працівників, вони мають дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метр.

Працівники установи повинні використовувати одноразові рукавички під час роботи, а також має проводитися регулярна дезінфекція приміщень після кожного клієнта.

Так, у перукарні та салони краси прийти можна лише по запису з дотриманням часового інтервалу і соціальної дистанції.

Власники кафе, ресторанів і барів повинні замінити м'які крісла на такі, що піддаються дезінфекції. Видавати меню заборонено, воно повинно бути розташоване біля входу або місця прийняття замовлення.

У Продовольчих і непродовольчих магазинах адміністрація повинна стежити, щоб у приміщенні знаходилося більш як 1 людини на 10 кв. метрів. Потрібно також зробити маркування для дотримання дистанції.

Працівники стоматології повинні забезпечити обов'язкову дезінфекцію всіх інструментів після кожного клієнта. Після кожного прийому потрібно провітрювати приміщення протягом 15 хвилин.

Нагадаємо, з 11 травня в Україні розпочнеться перший етап ослаблення карантинних заходів, зокрема буде дозволено відвідувати парки, перукарні і літні майданчики ресторанів.