Карантин в Україні продовжать після 22 травня - Шмигаль

Роботу метрополітену збираються відновити до середини літа

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Роботу метрополітену збираються відновити до середини літа

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин у країні офіційно до 22 травня, однак його будуть продовжувати і після цієї дати, оскільки Україна ще знаходиться на піку захворюваності COVID-19.

Про це прем'єр-міністр повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає RegioNews.

Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати. Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності", - сказав Шмигаль.

За його словасм, зараз уряд відпрацьовує, коли буде запроваджено кожен з п'яти етапів виходу з карантину.

Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або дорівнює кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий переломний етап, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік", - додав прем'єр-міністр.

Щодо термінів відновлення роботи метро і запуску міжміського сполучення, то Шмигаль поки прогнози робити не береться.

Поки ми не пройшли пік, то уявіть два мільйони людей, які збираються у вагонах - дуже близький контакт. Метро і міжміський транспорт може стати каталізатором поширення захворювання", - зазначив він.

За його словами, відновлення роботи метро можливо ще до середини літа.

Прем'єр зазначив, що міський громадський транспорт працює і вже навіть збільшилася його кількість.

Як раніше повідомлялося, з 11 травня в Україні розпочався перший етап ослаблення карантинних заходів, зокрема буде дозволено відвідувати парки, перукарські та літні майданчики ресторанів.