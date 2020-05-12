Карантин в Україні продовжать після 22 травня - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин у країні офіційно до 22 травня, однак його будуть продовжувати і після цієї дати, оскільки Україна ще знаходиться на піку захворюваності COVID-19.
Про це прем'єр-міністр повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає RegioNews.
Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати. Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності", - сказав Шмигаль.
За його словасм, зараз уряд відпрацьовує, коли буде запроваджено кожен з п'яти етапів виходу з карантину.
Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або дорівнює кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий переломний етап, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік", - додав прем'єр-міністр.
Щодо термінів відновлення роботи метро і запуску міжміського сполучення, то Шмигаль поки прогнози робити не береться.
Поки ми не пройшли пік, то уявіть два мільйони людей, які збираються у вагонах - дуже близький контакт. Метро і міжміський транспорт може стати каталізатором поширення захворювання", - зазначив він.
За його словами, відновлення роботи метро можливо ще до середини літа.
Прем'єр зазначив, що міський громадський транспорт працює і вже навіть збільшилася його кількість.
Як раніше повідомлялося, з 11 травня в Україні розпочався перший етап ослаблення карантинних заходів, зокрема буде дозволено відвідувати парки, перукарські та літні майданчики ресторанів.
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