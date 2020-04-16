Дешевий піар: райлікарні на Вінниччині "благодійники" подарували неробочий апарат ШВЛ
Про це пише RegioNews з посиланням на 33kanal.com.
На початку епідемії Тростянецька лікарня, яка була визначена як опорна для лікування хворих COVID-19, мала чотири апарати ШВЛ, два з яких були в ремонті.
Для одного апарату ШВЛ депутати вже виділили з місцевого бюджету кошти на позачерговій сесії. ще один пообіцяв купити нардеп Микола Кучер.
Невдовзі в лікарню привезли апарат штучної вентиляції легень ШВЛ – РО – 6 – 0, який використовується в екстреній ситуації при наркозі та реанімації. Інший такий подарували Ладижинській лікарні.
Про дарування дорогого апарата для районної лікарні дуже детально розписали у районній газеті, медики щиро дякували благодійникам. Але швидко з’ясувалося, що подарований апарат ШВЛ – не працює.
"Цей апарат вже був у несправному стані, – розповідає головний лікар районної лікарні Анатолій Гіленко. – Він несучасний, навіть не середнього класу. Ми його навіть не наважилися використовувати. Нам пропонували замінити на такий самий, але ми відмовилися. На щастя, поки що апарати ШВЛ ми не використовували. Але коронавірус наступає, і ситуація може змінитися у будь-який момент. Депутати на сесії виділили кошти на купівлю апарата ШВЛ, а це 1 мільйон 58 тисяч гривень. Плануємо закупити сучасний апарат. Те, що нам подарували, – ще російського виробництва 2002 року випуску. До нього і запчастин ніде немає. Колись у нас були такі апарати, але ми давно їх списали, бо вони несучасні і не ремонтуються. Жодна фірма не береться їх "реанімувати".
– Апарат новий, але він занадто довго лежав десь на складах. З часом він став зовсім не придатний для використання, – підтвердив лікар-реаніматолог Тростянецької райлікарні Роман Кучеренко.
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