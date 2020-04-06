Вінницька міська рада заплатить екс-благодійниці 110 тисяч за сумнівні "інформаційні послуги”

В той час, коли весь світ витрачає кошти лише на підтримання критичної інфраструктури, фінансує медицину та допомагає вижити бізнесу, у Вінницькій міській раді дозволили собі витратити понад 100 тисяч грн на "інформаційні послуги”, необхідність яких, в даній ситуації, дуже сумнівна

Фото: Андрій Гудзенко

В той час, коли весь світ витрачає кошти лише на підтримання критичної інфраструктури, фінансує медицину та допомагає вижити бізнесу, у Вінницькій міській раді дозволили собі витратити понад 100 тисяч грн на "інформаційні послуги”, необхідність яких, в даній ситуації, дуже сумнівна

Вінницька міська рада вирішила заплатити 110 тисяч грн за "Послуги інформаційно-роз'яснювальної компанії Бюджет громадських ініціатив (БГІ)”. Тендер виграла ФОП Найчук Леся Анатоліївна, яка донедавна три роки поспіль очолювала БФ "Подільська громада”, наближений до міської ради, інформує RegioNews.

Екс-благодійниця Найчук

На початку нинішнього року Найчук склала повноваження голови правління, але стосунки ані з колективом фонду, ані з міською радою не переривала. Тепер вона зможе вільно працювати на різних проектах, щедро профінансованих з міського бюджету. Що, власне, і почала робити.

Завдяки виграному тендеру, Найчук отримає гроші за роботу, яка покладена одразу на три Департаменти міської ради: правової політики та якості, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю, інформаційних технологій.

Відповідно до "Положення про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ", до інформування населення дозволяється долучатись громадським організаціям, які, за бажання, можуть допомагати, але безкоштовно. А ще проведення інформаційної кампанії можна доручити будь-якій іншій організації, послуги якої люб’язно оплатить бюджет міста. Саме останній варіант, той, де треба платити, вибрали у міській раді.

Варто зазначити, що у 2020 році в бюджеті Вінницької ОТГ закладено 8 млн грн на реалізацію великих та малих проектів, які пропонуватимуть вінничани. Через карантинні заходи, прийом заявок на участь в конкурсі перенесено на 1 травня, але бюджет Вінницької ОТГ вже несе додаткові витрати.

Кілька років поспіль Леся Найчук входила до складу Експертної групи, яка здійснює аналіз та оцінює конкурсні проекти. Але це була робота на громадських засадах, тобто неоплачувана. А в цьому році Найчук до складу групи вже не включили, однак доручили іншу роботу - оплачувану.

Їй треба буде лиш розповідати вінничанам про те, як, куди і в якій формі подавати свої заявки для участі в конкурсі. А також, відповідати на їх уточнюючі запитання: "Мета інформаційної кампанії - ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами фінансування проектів коштом Бюджету громадських ініціатив, заохочування мешканців до подання відповідних проектів, інформування про хронологію та дати проведення заходів, перебіг подій та результати голосування”.

Відповідно до "Положення", інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів, а також, через інші заходи, зокрема: - інформування про етапи конкурсу, проведення тематичних навчальних семінарів для авторів щодо написання проектів, проведення "Ярмарку проектів" – представлення авторами своїх проектів, відзначення авторів кращих проектів, надання консультацій та інші інформаційні заходи.

Робити це можна у довільній формі - якість виконаної роботи ніхто не перевірятиме. Тим більше, що уся вінницька преса активно висвітлює проведення "Бюджету громадських ініціатив” і без втручання оплачених експертів типу Найчук. Тож до звіту про проведення інформаційної кампанії їй точно буде що включити.

Питання в іншому - чому працівники трьох департаментів міської ради, загальна кількість яких складає більш як 50, не можуть самі справитись із таким "масштабним” завданням, що доводиться наймати "третю людину”, а бюджету міста, відповідно, нести додаткові витрати.