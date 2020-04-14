У лікарнях Буковини через коронавірус перебуває майже 300 осіб, семеро – на ШВЛ
Про це інформує Чернівецька ОДА, пише RegioNews.
У реанімаційному відділенні обласної лікарні є восьмеро хворих. Із них до апаратів штучної вентиляції легень підключені двоє жінок, їм 64 та 69 років, у обох коронавірус підтверджено, стан – стабільно важкий. Загалом же COVID-19 діагностували у 5 пацієнтів реанімації, у решти – підозра.
У Чернівецькій міській лікарні №1 п’ятеро недужих у реанімації. Двоє хворих – на апаратах ШВЛ. Це 64-річна жінка із цукровим діабетом та підтвердженим COVID-19, а також 69-річний чоловік із підозрою на коронавірус, який має надмірну вагу. Ще троє пацієнтів – на кисневій підтримці, у них підозра на COVID-19.
У реанімації Глибоцької ЦРЛ перебуває троє пацієнтів на кисневій підтримці. Двоє з них із підтвердженим COVID-19, один – з підозрою.
У Хотинській центральній районній лікарні перебувають двоє пацієнтів із підтвердженою коронавірусною інфекцією. Вони на кисневій підтримці.
Дев’ятеро хворих на кисневій дотації та двоє – на апараті штучної вентиляції легень лежать у Сторожинецькій центральній районній лікарні. У 44-річного чоловіка на ШВЛ – пневмонія, цукровий діабет та підозра на COVID-19.
Також 13 квітня у реанімаційне відділення госпіталізували чоловіка 1967 року народження та одразу підключили до апарату штучної вентиляції легень. Стан хворого – критичний, у нього пневмонія та підозра на коронавірус. Із дев’ятьох хворих, які на кисневій підтримці, COVID-19 виявили лише в одного, решта – на різних стадіях скасування підозри.
Пацієнтці у важкому стані надають допомогу у реанімації Новоселицької центральної районної лікарні. 57-річна жінка перебуває на апараті ШВЛ, у неї діагностовано коронавірус.
Нагадаємо, у Чернівецькій області зафіксовано 546 випадків інфікування коронавірусом (13 випадків - летальні, 21 пацієнт - одужав).
У медичних закладах Буковини станом на 14 квітня перебуває 294 людини із коронавірусною інфекцією або ж із підозрою на...Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Вівторок, 14 квітня 2020 р.
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