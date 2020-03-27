Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів

Війна війною, а обід - за розкладом. Саме за таким принципом топ-чиновиники Віницької міської ради нарахували собі премії в часи, коли Вінниця мобілізує усі свої фінансові ресурси для боротьби з коронавірусом. Зробили це на наступний день, після пафосних закликів долучатись до збору коштів на базі фонду "СтопВірус”, який ініціював Володимир Гройсман, передає RegioNews.

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Війна війною, а обід - за розкладом. Саме за таким принципом топ-чиновиники Віницької міської ради нарахували собі премії в часи, коли Вінниця мобілізує усі свої фінансові ресурси для боротьби з коронавірусом. Зробили це на наступний день, після пафосних закликів долучатись до збору коштів на базі фонду "СтопВірус”, який ініціював Володимир Гройсман, передає RegioNews.

18 березня Вінниччина вступила в активну фазу протистояння коронавірусу. В області були посилені карантинні заходи, а головне - органи місцевого самоврядування, громадський сектор та соціально відповідальний бізнес почали формувати бюджет боротьби з неминучою епидемією. Влада виступила із закликами перераховувати кошти, за які буде закуплено апарати ШВЛ, респіратори, засоби дезінфекції та особистого захисту, тощо. Скинутись одноденним заробітком примусили навіть рядових чиновників міської ради.

А вже наступного дня, 19 березня, мер Вінниці Сергій Моргунов підписав рішення виконавчого комітету міської ради про преміювання себе та шістьох своїх найближчих соратників, які теж займають керівні посади у міській раді: Павла Яблонського, Миколи Форманюка, Галини Якубович, Сергія Тимощука, Сергія Матусяка та Андрія Очеретного. При чому, премії були призначині чималі - в розмірі 80% від посадового окладу.

Тим же рішенням було премійовано старосту селища Десна Галину Обливач, однак її премія склала 45% від посадового окладу.

В рішенні виконкому не вказали суми премій, які отримають топ-чиновники міскради. Що є порушенням закону "Про доступ до публічної інформації", адже гроші, які покладуть в свої кишені Моргунов і його заступники - це гроші з бюджету Вінницької ОТГ. Платники податків, які, власне, наповнюють казну ОТГ, мають право знати куди витрачається кожна копійка. Однак у Моргунова не вважають за потрібне повідомляти, скільки бюджетних грошей вони беруть собі.

Але приблизні суми премій не важко вирахувати за допомогою інформації про посадові оклади працівників Вінницької міської ради. Так, якщо вірити сайту ВМР, то, станом на 2019 рік, посадовий оклад міського голови становив 14 тис. 500 грн. Якщо інформація актуальна і на сьогодні, то 19 березня Сергій Моргунов преміював себе на 11 тис. 600 грн.. У секретаря міської ради та заступників міського голови оклади однакові - 12 тис. 200 грн.. Тож їхні премії склали приблизно 9 тис. грн. кожному. Посадовий оклад старости селища становить 8 тис. 500 грн, 45% від цієї суми - це 3 тис 825 грн.

У підсумку маємо, що всього одним рішенням виконком міської ради віддав (а Моргунов і його підлеглі люб’язно прийняли) з бюджету міста понад 62 тис. грн. При чому віддав людям, сім’ї яких мають надприбуткові бізнеси. 10-11 тисяч для топ-чиновників міської ради - це гроші на кишенькові витрати. В той же час, 60 тисяч не були б зайвими для боротьби з коронавірусом, або, принаймні, для підтримки людей, які гостро потребують їжі, ліків чи тимчасового даху над головою.

З іншого боку, такими преміями Моргунов і його оточення прирівнюють свої "чиновницькі” зарплати із заробітками менеджерів зі сфери бізнесу. Наприклад, в декларації Сергія Моргунова за 2018 рік (остання з доступних на сьогодні декларацій С.Моргунова на сайті НАЗК), вказано, що за рік він отримав за роботу мера майже півмільйона гривень - 470 940 грн. Якщо його зарплата становить близько 20 тисяч гривень на місяць (оклад+надбавки), то на преміях за рік він "заробив” приблизно 200 тис. грн.

Так, роздавати собі премії - це стандартна практика для керівників Вінницької міської ради. Однак однією рукою збирати копійчаний денний заробіток клерків міської ради, а іншою - нараховати собі тисячні премії, і робити це, коли в країні та світі гостра криза - щонайменше, цинічно.