Дешевый пиар: райбольнице на Винниччине "благотворители" подарили нерабочий аппарат ИВЛ

Тростянецкой районной больницы Винницкой области подарили неисправный аппарат ИВЛ российского производства, который не подлежит ремонту

Фото: 33 канал

Тростянецкой районной больницы Винницкой области подарили неисправный аппарат ИВЛ российского производства, который не подлежит ремонту

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 33kanal.com.

В начале эпидемии Тростянецкая больница, которая была определена как опорная для лечения больных COVID-19, имела четыре аппарата ИВЛ, два из которых были в ремонте.

Для одного аппарата ИВЛ депутаты уже выделили из местного бюджета средства на внеочередной сессии. еще один пообещал купить нардеп Николай Кучер.

Вскоре в больницу привезли аппарат искусственной вентиляции легких ИВЛ – РО – 6 – 0, который используется в экстренной ситуации при наркозе и реанимации. Другой такой подарили Ладыжинской больнице.

О дарении дорогого аппарата для районной больницы очень подробно расписали в районной газете, медики искренне поблагодарили благотворителям. Но быстро выяснилось, что подаренный аппарат ИВЛ – не работает.

"Этот аппарат уже был в неисправном состоянии, – рассказывает главный врач районной больницы Анатолий Гиленко. – Он несовременный, даже не среднего класса. Мы его даже не решились использовать. Нам предлагали заменить на такой же, но мы отказались. К счастью, пока что аппараты ИВЛ мы не использовали. Но коронавирус наступает, и ситуация может измениться в любой момент. Депутаты на сессии выделили средства на покупку аппарата ИВЛ, а это 1 миллион 58 тысяч гривен. Планируем закупить современный аппарат. То, что нам подарили, – еще российского производства 2002 года выпуска. К нему и запчастей нигде нет. Когда у нас были такие аппараты, но мы их давно списали, потому что они несовременные и не ремонтируются. Ни одна фирма не берется их "реанимировать".

– Аппарат новый, но он слишком долго лежал где-то на складах. Со временем он стал совсем не пригоден для использования, – подтвердил врач-реаниматолог Тростянецкой райбольницы Роман Кучеренко.

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