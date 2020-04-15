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15 квітня 2020, 11:31 9

Після перевірки почали більше тестувати: в Миколаївській області вже 22 хворих на COVID-19

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15 квітня 2020, 11:31 9
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У Миколаївській області зафіксовано вже 22 випадки захворювання на COVID-19, перший хворий є і в обласному центрі
Фото: unsplash
У Миколаївській області зафіксовано вже 22 випадки захворювання на COVID-19, перший хворий є і в обласному центрі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб при Головному санлыкарю області.

Так, зареєстровано групове захворювання у Вознесенському районі. Нагадаємо, першими захворіли 2 жінки пенсійного віку, жительки с. Воронівка Вознесенського району. За фактом виявлення цих випадків проведено епідеміологічне розслідування та виявлено 16 позитивних результатів серед контактних осіб. Протиепідемічні заходи тривають.

Також виявлено 4 позитивних результату у хворих з діагнозом пневмонія: 2 — у Вознесенську, по 1 випадку — в Южноукраїнську та Миколаєві.

"На даний час проводиться епідеміологічне розслідування і визначення контактних", — повідомили в штабі.

Зазначимо, що в статистиці Міністерства охорони здоров'я України на ранок 15 квітня повідомлялося про 14 хворих в Миколаївській області.

Нагадаємо, що Миколаївська область стала останньою, де виявили хворих на COVID-19. Довгий час вона залишалася "чистою", що викликало підозру у фахівців МОЗ, які приїхали перевірити алгоритми роботи медичних центрів і лабораторій. Тоді Ляшко був впевнений у результатах тестів на коронавірус в Миколаєві.

У нещодавному інтерв'ю УП Життя головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Миколаївській області дуже мало тестували на коронавірус, тому і випадків не було. Крім того, медиків проконсультували, як потрібно правильно працювати. У той же час Ляшко запевнив – якщо в області не буде збільшуватися кількість тестувань, то знову приїдуть фахівці з Києва і тоді перевірка буде ще жорсткіше.

"Коли спілкуєшся з керівництвом області, вони говорять новими алгоритмами, які розроблені МОЗ. Коли ми заїхали на підстанцію "швидкої", там говорять алгоритмами МОЗ, які були розроблені на початку, ще до перших випадків коронавирусной хвороби на території України", – зазначив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, що в Україні кількість хворих коронавірусом зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки.


коронавірус Миколаївська ОДА карантин Віктор Ляшко
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