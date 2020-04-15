Степанов вважає недоцільними розмови про вихід із карантину

Україна почне виходити із карантину тоді, коли буде видно стійке зниження кількості хворих, поки цього не сталося, говорити про скасування карантинних заходів недоцільно

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Україна почне виходити із карантину тоді, коли буде видно стійке зниження кількості хворих, поки цього не сталося, говорити про скасування карантинних заходів недоцільно

Про це під час брифінгу 15 квітня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає RegioNews.

"З огляду на сьогоднішній антирекорд щодо захворюваності, вважаю, що говорити про вихід з карантину недоцільно" , - сказав він.

За його словами, влада розглядає всі умови, і це буде можливо лише тоді, коли буде видно стійке зниження захворюваності на COVID-19

"МОЗ аналізує досвід різних країн щодо виходу з карантину, щоб зробити його максимально комфортним, але тільки після того, коли побачимо, що для цього є можливість у нашій країні", - зазначив міністр.

Він також додав, що станом на 15 квітня коронавірусом захворіли 684 медичних працівників та 260 дітей, за добу померло 10 людей, госпіталізовано 120 осіб, з яких 7 дітей та 10 медпрацівників, одужали 24 особи.

Степанов розповів, що Україна забезпечена ПЛР-тестами на виявлення коронавірусу, їхня кількість становить близько 200 тисяч.

"Україна повністю забезпечена необхідною кількістю ПЛР-тестів. На сьогодні у нас там близько 200 тисяч ПЛР-тестів. Більше того, ця кількість постійно поповнюється. Ми закуповуємо їх в Китаї, в Південній Кореї, ми почали виробництво власних тестів. Тому в цьому напрямку ми повністю забезпечені", - повідомив він.

Крім того, міністр порекомендував особам із хронічними захворюваннями легень або серцево-судинними захворюваннями, не виходити з дому через пожежі в Чорнобильській зоні.

"Ми бачимо підвищення різних часток горіння у повітрі. Тому радимо усім людям, особливо тим, хто має хронічні захворювання легень або з серцево-судинними захворюваннями, обмежити свій вихід на вулицю в ранковий час, коли концентрація найвища цих часток в повітрі", - підсумував Степанов.

Нагадаємо, 15 квітня кількість хворих коронавірусом зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки.