У пологовому будинку Вінниці виявили коронавірус

У Вінницькому міському клінічному пологовому будинку №2 чотири працівниці інфікувалися COVID-19

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У Вінницькому міському клінічному пологовому будинку №2 чотири працівниці інфікувалися COVID-19

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на виступ міського голови під час брифінгу.

У Вінниці інфікувалися чотири працівниці пологового будинку, які контактували зі своєю хворою на коронавірус колегою. Жінкам 30, 35, 60 і 44 роки.

"На сьогодні стан першої хворої наближається до задовільного, температура у неї сьогодні була нормальною. Також у першому інфекційному відділенні знаходиться чотири пацієнтки: це близькі члени родини хворої. Самопочуття їхнє задовільне, температура нормальна, прояви респіраторного захворювання відсутні. Але ще триває дослідження на наявність коронавірусу", - сказав міський голова Сергій Моргунов.

Додав, що зараз акушерське відділення пологового будинку закрите на карантин. Під наглядом медиків знаходяться 7 породіль і 14 вагітних.

Як писали RegioNews, у Вінницькій області станом на 27 березня лабораторно пітвердили 9 випадків інфікування людей коронавірусом.