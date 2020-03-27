У пологовому будинку Вінниці виявили коронавірус
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на виступ міського голови під час брифінгу.
У Вінниці інфікувалися чотири працівниці пологового будинку, які контактували зі своєю хворою на коронавірус колегою. Жінкам 30, 35, 60 і 44 роки.
"На сьогодні стан першої хворої наближається до задовільного, температура у неї сьогодні була нормальною. Також у першому інфекційному відділенні знаходиться чотири пацієнтки: це близькі члени родини хворої. Самопочуття їхнє задовільне, температура нормальна, прояви респіраторного захворювання відсутні. Але ще триває дослідження на наявність коронавірусу", - сказав міський голова Сергій Моргунов.
Додав, що зараз акушерське відділення пологового будинку закрите на карантин. Під наглядом медиків знаходяться 7 породіль і 14 вагітних.
Як писали RegioNews, у Вінницькій області станом на 27 березня лабораторно пітвердили 9 випадків інфікування людей коронавірусом.
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