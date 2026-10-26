Помідори продовжують дорожчати: як змінились ціни

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Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Наразі комбінати в Україні пропонують томати по 55 – 80 гривень за кілограм. Це на 10% дорожче, якщо порівнювати з минулим тижнем. При цьому компенсувати дефіцит місцевої тепличної продукції за рахунок імпорту поки що не вдається.

Які середні ціни на помідори в популярних мережах супермаркетів:

"Сільпо" - тепличні помідори стартують від 85 гривень за кілограм, тоді як рожеві або жовті сорти обійдуться значно дорожче – понад 110 гривень;

"АТБ" - томати першого ґатунку в середньому по 75 – 80 гривень за кілограм;

"Novus" - в межах 89-95 гривень, залежно від калібру та пакування.

Нагадаємо, в Україні зросла інфляція. Стало відомо, як це вплинуло на вартість товарів та послуг.