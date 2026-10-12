Ціни на базовий овоч в Україні рухнули: які цінники в супермаркетах

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На українському ринку популярний овоч різко подешевшав. Зокрема, причинами називають погані погодні умови під час збору врожаю

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні значно опустилась вартість цибулі. На сьогодні фермери готові відвантажувати цибулю по 9-15 гривень за кілограм. Це на 10% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем.

Причиною стала якість овочів. Через несприятливу погоду під час збирання врожаю значна частина цибулі просто не долежить до зими. Тому фермери продовжують знижувати ціни.

Які середні ціни на цибулю в супермаркетах:

В АТБ кілограм цибулі обійдеться приблизно в 14-15 гривень;

У Сільпо ціни стартують від 16 гривень за кілограм;

У Novus кілограм цибулі можна купити приблизно за 18-22 гривні.

Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.