В Україні відчутно подорожчав базовий овоч: які ціни в супермаркетах

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В Україні значно подорожчав популярний овоч. Стало відомо, які ціни на кілограм

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Українські тепличні комбінати продовжують активно підвищувати вартість помідорів. Причиною називають високий попит та скорочення пропозиції. Наразі кілограм тепличних томатів обійдеться покупцям у 50-75 гривень. Це в середньому на 14% дорожче, якщо порівнювати з минулим тижнем.

Які середні ціни в супермаркетах:

АТБ - помідори першого ґатунку можна знайти в середньому по 65-70 гривень за кілограм;

Сільпо - ціни стартують від 68 гривень до 85-95 гривень за кілограм;

"Novus" та "Ашан" - до 100-120 гривень за кілограм.

Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.