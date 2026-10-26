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26 жовтня 2026, 23:55

Реперка alyona alyona зізналась, як почувається після зменшення шлунку

26 жовтня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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Реперка alyona alyona зробила операцію зі зменшення шлунку. Тепер вона чесно розповіла, як проходить її відновлення

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

alyona alyona розповіла, що на третій день після операції зі зменшення шлунку в неї з'явилася температура й загострився біль.

"Постійно болить. Знеболюючого багато не дають, бо не хочуть, щоб було звикання. Треба багато ходити. У мене почала боліти спина через те, що багато лежу. Сказали пройти 3- 5000 кроків на день. та я хоч би 300-500 пройшла", - каже артистка.

Вона розповіла про свій раціон. Наразі це шоколадний протеїн невеликими порціями та вода. На п'ятий день артистка вже розповіла, що її виписують з лікарні, але попереду ще великий шлях.

Нагадаємо, раніше артистка розповідала, які в неї є труднощі через зайву вагу. При цьому вона зазначила, що їй комфортно з її тілом, але вона хотіла б важити 80 кілограмів.

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