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09 жовтня 2026, 23:15

Інфляція в Україні: як подорожчали продукти, освіта та одяг

09 жовтня 2026, 23:15
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Фото з відкритих джерел
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Восени інфляція в Україні продовжувала зростати. Це вплинуло на вартість товарів і послуг

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Базова інфляція – 2,0% до серпня 2026 року та 8,8% до вересня 2025 року. За даними експертів, у вересні ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Зокрема, яйця подорожчали на 43,6%.

На 1,7–8,3% зросли ціни на цукор, рис, продукти переробки зернових, сало, молоко, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, м’ясо та м’ясопродукти. При цьому овочі та фрукти подешевшали на 5,7% та 2,3% відповідно.

Одяг зріс у ціні на 9,4%, а взуття на 7,6%. Відбулося й зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – на 0,8%. Ціни у сфері охорони здоров’я також збільшилися – на 1,7%. Зокрема, фармацевтична продукція зросла у вартості на 2,6%. Середня освіта подорожчала на 14,3%, а вища освіта - стала дорожчою на 23,3%.

Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.

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