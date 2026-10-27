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27 жовтня 2026, 00:35

Співачка Даша Астаф'єва зізналась, чи завершила музичну кар'єру

27 жовтня 2026, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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Співачка Даша Аста'єва останнім часом займається літературними проєктами та благодійністю. При цьому чимало шанувальників чекає на її повернення на сцену

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Даша Астаф'єра розповіла, що вона обговорювала це питання з продюсером Юрієм Нікітіним: повернення гурту "NikitA", переклад старих хітів на українську мову. Проте підтримки вона не знайшла.

"Ми з Юрієм обговорювали таку можливість. Я неодноразово пропонувала перекласти ці пісні українською та заспівати їх. Але Юрій у своєму стилі, як завжди, чекає нагоди створити новий гурт "Нікіта". У це я дуже сильно не вірю, адже не уявляю гурту "Нікіта" без його учасниць. На жаль, цього разу наші інтереси не збіглися", - каже артистка.

При цьому вона зауважила, що не завершує музичну кар'єру. Зокрема вона виступає на благодійних заходах та підтримує гурт "Курган & Agregat".

"Я хочу уточнити, що я не завершила свою музичну кар’єру. Іноді я виступаю, але переважно це благодійні події", - пояснила співачка.

Довідка. Даша Астаф'єва — українська співачка, модель. Після початку повномасштабної війни вона приєдналась до волонтерського руху, який допомагає українській армії. Восени 2022 року вона запустила застосунок з озвучення аудіокниг українською мовою. Згодом вона зізналась, що засновником проєкту є її коханий.

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