Помидоры продолжают дорожать: как изменились цены

Фото из открытых источников

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В настоящее время комбинаты в Украине предлагают томаты по 55 – 80 гривен за килограмм. Это на 10% дороже, если сравнивать с прошлой неделей. При этом компенсировать дефицит местной тепличной продукции за счет импорта пока не удается.

Какие средние цены на помидоры в популярных сетях супермаркетов:

"Сільпо" - тепличные помидоры стартуют от 85 гривен за килограмм, в то время как розовые или желтые сорта обойдутся значительно дороже – более 110 гривен;

"АТБ" - томаты первого сорта в среднем по 75 – 80 гривен за килограмм;

"Novus" - в пределах 89-95 гривен, в зависимости от калибра и упаковки.

Напомним, в Украине выросла инфляция. Стало известно, как это отразилось на стоимости товаров и услуг.