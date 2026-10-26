Атака на Київ: балістика вдарила по території університету

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У Києві росіяни вдарили балістичною ракетою по території одного з університету. Зокрема, фактично по кампусу

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

По території столичного університету росіяни ударили балістикою. Також був удар по парку "Кіото", по території поруч зі станцією метро, житловими будинками. Наразі вже відомо, що є жертви. Люди можуть бути під завалами.

"Влучання ракет відбулося в дуже людних місцях, і поруч немає жодного військового обʼєкта. Це удар просто по місту, по інфраструктурі. На жаль, можуть бути повторні удари. Триває також атака "шахедами" як проти Києва, так і проти інших наших міст і громад", - каже президент України.

Нагадаємо, раніше у Харкові внаслідок ударів по Новобаварському району загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки й автомобілі. На одній із локацій після удару виникла сильна пожежа.