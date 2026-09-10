Удари РФ по складах з продуктами: як зростуть ціни

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РФ останнім часом по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

У київському супермаркеті Novus журналісти побачили напівпорожні полиці. Однак більшість покупців зазначили, що не скуповують товари так масово, як це було на початку повномасштабної війни. При цьому головною проблемою називають не дефіцит продуктів, а їхнє подорожчання.

Співзасновник Bureau of Wine (мережа Goodwine) Дмитро Кримський переконаний, що ціни в окремих випадках можуть зрости на 15%. На трохи позитивнішу думку міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, пошкодження складів можуть призвести до подорожчання продуктів на 2,5%.

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Нагадаємо, внаслідок російського удару в Дніпрі повністю знищений складський комплекс компанії "Ласунка". У пожежі була втрачена продукція, яка найближчим часом повинна була постачатись по магазинах по всій країні. Зокрема, у компанії METRO повідомляли про знищення частини запасів товарів.