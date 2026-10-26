Огурцы стали "золотыми": как подорожал популярный овощ
В Украине тепличные огурцы резко подорожали. Причиной называют прохладную погоду
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Пока килограмм этого овоща обойдется украинцам в 55-80 гривен. Это на 32% дороже, если сравнивать с прошлой неделей.
При этом эксперты отметили, что подорожание огурцов закончится, когда начнутся активные поставки импорта.
Какие средние цены на огурцы в популярных сетях супермаркетов:
- "Сільпо" – от 75 гривен за килограмм;
- "АТБ" – тепличные овощи первого сорта в среднем по 69-74 гривны за килограмм;
- "Novus" - в пределах 79-85 гривен, в зависимости от сорта и упаковки.
Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров .
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