Огурцы стали "золотыми": как подорожал популярный овощ

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Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Пока килограмм этого овоща обойдется украинцам в 55-80 гривен. Это на 32% дороже, если сравнивать с прошлой неделей.

При этом эксперты отметили, что подорожание огурцов закончится, когда начнутся активные поставки импорта.

Какие средние цены на огурцы в популярных сетях супермаркетов:

"Сільпо" – от 75 гривен за килограмм;

"АТБ" – тепличные овощи первого сорта в среднем по 69-74 гривны за килограмм;

"Novus" - в пределах 79-85 гривен, в зависимости от сорта и упаковки.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров .