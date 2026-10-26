Мошенники охотятся в Telegram: как защититься

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Аферисты Telegram могут украсть данные для выманивания денег. Эксперты объяснили, как защитить себя от мошенничества

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Одна из наиболее распространенных схем мошенничества: аферисты просят перейти по ссылке, после чего можно лишиться доступа к своему аккаунту. Затем злоумышленники используют чужие аккаунты для угона персональных данных, выманивания денег или других противоправных действий.

Как защититься :

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.