Мошенники охотятся в Telegram: как защититься
Аферисты Telegram могут украсть данные для выманивания денег. Эксперты объяснили, как защитить себя от мошенничества
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.
Одна из наиболее распространенных схем мошенничества: аферисты просят перейти по ссылке, после чего можно лишиться доступа к своему аккаунту. Затем злоумышленники используют чужие аккаунты для угона персональных данных, выманивания денег или других противоправных действий.
Как защититься :
Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.
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