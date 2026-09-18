Космічні рахунки за електроенергію: українців попередили про схему аферистів

Фото: Національна поліція

Правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Аферисти маскують повідомлення під офіційні повідомлення від Міністерства енергетики. У цих листах, які приходять українцям на електронну пошту та месенджери, можна побачити фальшиві рахунки на оплату електроенергії.

Насправді ж зловмисники просто хочуть змусити людину перейти за посиланням, що веде на фішинговий сайт, ввести персональні, банківські дані або завантажити шкідливі файли. У результаті шахраї можуть отримати доступ до акаунтів, банківських рахунків.

Міністрство енергетики не надсилає рахунки на оплату електроенергії. Це робить лише постачальник, із яким укладено договір. Правоохоронці радять:

не переходьте за посиланнями з підозрілих листів і повідомлень;

не вводьте персональні та банківські дані на невідомих сайтах;

перевіряйте інформацію лише через офіційні канали вашого постачальника електроенергії.

Нагадаємо, у Києві 77-річний чоловік віддав шахраям усі заощадження, повіривши, що спілкуєтся зі співробітниками Служби безпеки. Пенсіонер передав одному з учасників схеми понад 27 тисяч доларів, майже 13 тисяч євро та 1800 швейцарських франків.