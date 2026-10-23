На Буковині чоловік вклався в "криптовалюту", але подарував гроші шахраям

Фото: Національна поліція

На Буковині правоохоронці виманили в людей майже 200 тисяч. Зокрема, на "криптовалюту"

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

21-річний місцевий житель хотів купити криптовалюту на одній з бірж. Однак в результаті він перерахував 44 тисячі гривень, але не отримав нічного.

33-річна жителька теж стала жертвою аферистів. Вона отримала посилання нібито для збереження її коштів на рахунку. Вона ввела конфіденційні банківські дані, після чого отримала сповіщення про списання з її банківської картки понад 130 тисяч гривень. Кошти були перераховані на невідомий рахунок.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.