У Полтаві жінка втратила 861 тисячу гривень через "лайки"

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У Полтаві правоохоронці розслідують діяльність групи осіб, які через Telegram виманювали гроші та криптовалюту під виглядом заробітку на вподобайках і фіктивних інвестиціях

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Організатор, за даними слідства, облаштував тіньові офіси в орендованих житлових будинках, де працівники не лише працювали, а й проживали.

За матеріалами справи, у травні 2025 року одна з потерпілих втратила 861 400 гривень. Їй запропонували заробіток за оцінювання контенту в Telegram, а згодом кошти перерахували на банківські картки підставних осіб.

Слідство вважає організатором схеми чоловіка, який керував роботою закритих офісів у Полтаві. У групі були менеджери з продажу, фахівці із соцмереж і працівники з підбору персоналу. Вони переконували громадян, переважно з країн СНД, вкладати гроші та криптовалюту в неіснуючі інвестиційні проєкти.

Восени 2026 року правоохоронці провели дві хвилі обшуків у Полтаві та Кременчуці. Вилучили банківські картки, договори оренди, ноутбуки, системні блоки, десятки мобільних телефонів, чорнові записи та інші носії інформації.

Також у Кременчуці в нежитловому приміщенні на вулиці Лікаря Богаєвського знайшли 32 порожні коробки від смартфонів ZTE Blade A75.

Наразі суд надав слідчим тимчасовий доступ до банківських рахунків фігурантів для відстеження руху коштів. На вилучену техніку, записи та носії інформації накладено арешт.

Нагадаємо, раніше на Львівщині також викрили шахрайський кол-центр. Жертвами шахраїв стали і українці, і іноземці. Організаторами виявились двоє 23-річних чоловіків. До схеми вони залучили 21-річного знайомого, і разом у двох орендованих квартирах у Стрию організували роботу кол-центру.