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07 октября 2026, 11:36

"В очередной раз безнаказанно": Лубинец отреагировал на массированную атаку РФ

07 октября 2026, 11:36
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Фото: Общественное Чернигов
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на массированную атаку по Украине в ночь на 7 октября

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на его сообщение.

По его словам, под ударами оказались, в частности, Прилуки, Киев, Днепр, Светловодск, Александрия, Триполье и Кременчуг.

"Очередная бессонная ночь, очередной террор, после которого людям нужно при всем планировать свой рабочий день", – написал омбудсман.

Он подчеркнул, что Россия в очередной раз атакует гражданское население Украины.

"В очередной раз Россия терроризирует гражданское население. В очередной раз безнаказанно", – заявил Лубинец.

По его словам, если бы на такие атаки была сильная и своевременная реакция, "этой ночью могло бы и не быть".

Лубинец также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего восстановления.

Напомним, этой ночью оккупанты массированно атаковали Украину. Под ударами оказались Киев и 12 областей Украины. Одной из главных целей россиян была энергетическая инфраструктура.

Больше всего людей погибли в результате удара по Прилукам на Черниговщине. Там российская ракета разрушила два подъезда пятиэтажного дома. Пока известно о пяти погибших и 26 раненых, среди которых пятеро детей.

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