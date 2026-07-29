На Київщині жінка знайшла свого сина мертвим у квартирі

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Це сталось 29 липня у Білій Церкві. Жінка прийшла до сина в гості, ае знайшла його мертвим

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 62-річний чоловік вистрелив у свого 56-річного брата. Потерпілий від отриманих травм помер. Наразі поліцейські шукають стрілка.

"Для встановлення місцеперебування та затримання зловмисника на території області введено спеціальну поліцейську операцію. Ймовірно фігурант може бути озброєний. До пошукових заходів залучено необхідні сили та засоби поліції", - кажуть у поліції.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві чоловік напав з ножем на працівників АЗС. Затриманий – 28-річний військовослужбовець, який перебував у статусі СЗЧ.