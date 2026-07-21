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Президент офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройними Силами України. Він назвав ім'я нового головкома.

Про це повідомляє президент України, передає RegioNews.

"Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України. Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна", - каже Володимир Зеленський.

Хто такий Михайло Драпатий

Це генерал-майор, віййськовий діяч. У 2014 році він командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї ОМБр. Під час операцій на сході України його підрозділ брав участь у визволенні Маріуполя.

З листопада 2024 року по червень 2025 року обіймав посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ. Згодом він обіймав посаду Командувача об'єднаних сил Збройних сил України.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

При цьому згодом Михайло Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу" писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Згодом у ЗМІ стали з'являтись повідомлення про те, що Володимир Зеленський звільнив з посади головкома Олександра Сирського.