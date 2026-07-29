Фото: поліція

В Одесі правоохоронці викрили пару, яка організувала бізнес із продажу спеціальних державних номерних знаків для автомобілів.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Спільники, 24-річний чоловік та його 22-річна співмешканка, пропонували послуги в месенджері Telegram, популяризуючи їх за допомогою платної реклами. За 1900 доларів вони обіцяли замовникам видачу та закріплення бажаної комбінації цифр і символів, стверджуючи, що гроші передадуть посадовцям Сервісного центру МВС. Окремо покупці мали сплачувати офіційні збори у ЦНАПі під час отримання номерів.

В одному із задокументованих випадків ділки взяли замовлення на комбінацію, яка виявилася вже зайнятою. Щоб не втратити прибуток, вони запропонували клієнту подібний варіант, взяли 900 доларів авансу для "організації процесу", а решту суми мали отримати після видачі документів.

Правоохоронці зібрали доказову базу та повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України. Співмешканцям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві на Оболоні пʼяний чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.