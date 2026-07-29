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В середу, 29 липня, працівники Нацполіції доставили до Подільського районного ТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку та раніше не пройшов ВЛК

Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП, передає RegioNews.

Для усунення порушення чоловіка направили на медичний огляд до позаштатної військово-лікарської комісії №1 при райцентрі комплектування.

Близько 15:30 під час обстеження в кабінеті хірурга військовозобов'язаний напав на лікарку та завдав їй декількох ножових ударів. Від отриманих поранень жінка померла на місці.

Правоохоронці затримали нападника. Слідчі з'ясовують усі обставини та мотиви вчиненого злочину.

За інформацією поліції, 31-річний чоловік завдав 65-річній лікарці-хірургу ножових поранень у грудну клітину та руки.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 п. 8 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, ввечері 26 липня у Києві під час вуличного конфлікту студент поранив ножем трьох чоловіків. Один із потерпілих перебуває у реанімації в стані коми. Нападника затримали, йому повідомили про підозру.