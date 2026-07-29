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29 липня 2026, 21:45

На Житомирщині потяг на смерть збив людину

29 липня 2026, 21:45
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Фото: Національна поліція
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Трагедія сталась 29 липня. Пасажирський потяг збив чоловіка на перегоні Бердичів – Михайленки, поблизу села Скраглівки

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік раптово вибіг на залізничні колії. Машиніст застосуваув естрене гальмування, проте, на жаль, уникнути трагедії не вдалось. 73-річний чоловік загинув на місці від отриманих травм.

"Пам’ятайте, що залізничні колії є зоною підвищеної небезпеки. Переходьте їх лише в спеціально визначених місцях, реагуйте на сигнали локомотивів, не ходіть у безпосередній близькості до залізничного полотна. У жодному разі не намагайтеся перетнути колії, якщо бачите потяг, що рухається у ваш бік. Будьте уважними та обережними", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині двоє підлітків вилізли на вагон і отримали удар струмом. Хлопців госпіталізували до реанімації.

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