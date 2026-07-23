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23 липня 2026, 16:59

Зеленський запропонував Федорову нову посаду

23 липня 2026, 16:59
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Фото ілюстративне: ОП
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Президент України Володимир Зеленський запропонував Федорову посаду віцепрем’єра з військових новацій

Про це він повідомив під час спільного з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном спілкування з журналістами, пише Укрінформ, передає RegioNews.

Відповідаючи на запитання, чи залишиться Михайло Федоров у команді президента і на якій посаді, Зеленський сказав:

"Я вважаю, що Михайло в команді. Я запропонував йому кілька посад; остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, - віцепрем'єр-міністр України з військових новацій”.

Зеленський наголосив, що "повинна бути координація новацій з керівництвом Міністерства оборони, з головкомом нашої армії, з Генштабом і, безумовно, з Президентом України”.

Глава держави, не уточнивши, чи прийняв Федоров його пропозицію.

Нагадаємо, що 21 липня президент України Володимир Зеленський провів ще одну зустріч із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим.

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