Зеленський запропонував Федорову нову посаду
Президент України Володимир Зеленський запропонував Федорову посаду віцепрем’єра з військових новацій
Про це він повідомив під час спільного з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном спілкування з журналістами, пише Укрінформ, передає RegioNews.
Відповідаючи на запитання, чи залишиться Михайло Федоров у команді президента і на якій посаді, Зеленський сказав:
"Я вважаю, що Михайло в команді. Я запропонував йому кілька посад; остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, - віцепрем'єр-міністр України з військових новацій”.
Зеленський наголосив, що "повинна бути координація новацій з керівництвом Міністерства оборони, з головкомом нашої армії, з Генштабом і, безумовно, з Президентом України”.
Глава держави, не уточнивши, чи прийняв Федоров його пропозицію.
Нагадаємо, що 21 липня президент України Володимир Зеленський провів ще одну зустріч із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим.