У Дніпрі чоловік напав із ножем на військового ТЦК, бо не хотів мобілізації сина

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У Дніпрі винесли вирок чоловіку, який напав на військових ТЦК. Він пояснив, що намагався захистити свого сина

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

За словами чоловіка, його син після російського полону мав тяжкі травми та втратив око. У березні цього року військові ТЦК зупинили його сина для первірки документів. Однак під час конфлікту чоловік дістав складаний ніж і вдарив одного з військовослужбовців у ліве стегно.

Військовий ТЦК отримав колото-різану рану задньої поверхні лівого стегна.

На суді чоловік визнав провину. Він заявив, що його схопили та утримували, а перебуваючи у зігнутому положенні, він дістав із кишені складаний ніж і завдав одного удару потерпілому. За його словами, він намагався захистити сина.

Суд призначив покарання у виді трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині стався інцидент з ТЦК. Омбудсману з прав людини повідомили, що 61-річного чоловіка прикували до авто наручниками.