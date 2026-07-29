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29 липня 2026, 22:55

На Одещині командир відправляв військових будувати йому будинок

29 липня 2026, 22:55
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Фото: прокуратура
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В Одеській області правоохоронці викрили командира військової частини. Виявилось, що він кілька місяців залучав військових до будівництва свого приватного будинку

Про це повідомив генеральний прокурор України, передає RegioNews.

Правоохоронці під час обшуку виявили на будівництві будинку командира 83 військових, які виконували роботи. Крім того, там використовувався військовий вантажний транспорт.

"Йдеться не лише про незаконне використання державних ресурсів. Це відволікання військовослужбовців від виконання їхніх прямих обов’язків, що в умовах війни напряму впливає на боєготовність підрозділу", - каже генеральний прокурор.

Командира затримали. Йому загрожує 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше майор ЗСУ на Сумщині незаконно привласнив 1,7 млн грн через "бойові" виплати. Офіцера обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

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