Поки ворог нищить міста – у кабінетах ділять ринок дронів та міняють міністрів

Місяць тому я писав, що наша перевага в міддлстрайках протримається до осені. Я помилився. Ворог швидко вчиться і приймає контрміри, а його дрони і КАБи розносять прифронтові міста

Місяць тому я писав, що наша перевага в міддлстрайках протримається до осені. Я помилився. Ворог швидко вчиться і приймає контрміри, а його дрони і КАБи розносять прифронтові міста

Фото: з відкритих джерел

Ми раділи нашим успіхам на море, а ворог фактично знищив порт Одеси, і потопив купу цивільних кораблів. На болотах потужно горять склади і нафтобази – в нас горять "епіцентри" і заправки. Це війна за знищення, а не місце заробляння грошей. На жаль, саме в цей час в нас звільняють міністра оборони через бажання Fire Point зберегти монополію на ринку, а Павло Єлізаров іде сам с посади головного по малому ППО через неможливість ефективно виконувати свої функції без підтримки Федорова. Президент проводить чергову нараду по "далекобійним санкціям", але тисячі дронів не взмозі прорвати ППО москви після ліквідації підрозділу Касьянова. Рішення по протидії носіям КАБів є, але вони ігноруються, тому що всі зусилля зосередженні на далекобійних ударах і потужних пожарах на болотах. В той же час ворог продовжує просування на землі. Тому саме час прийняти потужні рішення задля перемоги: Призначити Міндіча міністром оборони. Зобовʼязати телемарафон кожен ранок починати з чергового інтервʼю Штілермана. Кожен прильот "Фламінго" оголошувати національним святом. Кожну критику Fire Point вважати державною зрадою. Вважати, що балістика Штілермана вже бʼє по москві. Ввести в шкільний курс новітньої історії України розлогу розповідь про історію успіху Штілермана. Встановити на місці перемоги "Файєрпоінта" на "конкурсі американського посольства" памʼятний знак. Заборонити згадувати атаки КАБів, ворожих фпв і міддлстрайк дронів в ЗМІ. Заборонити повідомляти про просування ворога на землі. Заборонити Касьянову писати в соцмережах.

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