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29 липня 2026, 22:05

На фронті розбився український F-16

29 липня 2026, 22:05
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Фото з відкритих джерел
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29 липня було втрачено зв'язок із українським винищувачем F-16. Це сталось на фронті під час бойового завдання

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає RegioNews.

Відомо, що пілот винищувача виконував бойове завдання: перехоплював повітряні цілі противника. Попередньо, на борту літака сталась нештатна ситуація. Тому пілот був змушений катапультуватися.

"Наразі пілот у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики. На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці, жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Причини інциденту будуть встановлювати.

Нагадаємо, раніше розбився бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України. Загинули майор Загорулько Богдан Григорович та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.

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