Ціни на бензин знову коливаються: які цінники зараз на АЗС

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В Україні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході регулярно коливаються ціни на пальне. Стало відомо, як ситуація змінилась у середу, 29 липня

Про це повідомляє РБК Україна, передає RegioNews.

Станом на 29 липня середні ціни на АЗС в Україні такі:

А-95 коштує від 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR), а преміальні марки сягають 92,90-95,40 грн/л;

Стандартне дизильне пальне коштує від 86,90 грн/л ("Укрнафта") до 92,90 грн/л (SOCAR), а преміальне сягає 93,90-95,90 грн/л;

Автомобільний газ додав у ціні на WOG (+1,60 грн) та SOCAR (+1,00 грн), а загальний цінник коливається від 40,90 грн/л ("Укрнафта") до 44,50 грн/л (WOG).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.