Ціни на бензин знову коливаються: які цінники зараз на АЗС
В Україні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході регулярно коливаються ціни на пальне. Стало відомо, як ситуація змінилась у середу, 29 липня
Про це повідомляє РБК Україна, передає RegioNews.
Станом на 29 липня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- А-95 коштує від 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR), а преміальні марки сягають 92,90-95,40 грн/л;
- Стандартне дизильне пальне коштує від 86,90 грн/л ("Укрнафта") до 92,90 грн/л (SOCAR), а преміальне сягає 93,90-95,90 грн/л;
- Автомобільний газ додав у ціні на WOG (+1,60 грн) та SOCAR (+1,00 грн), а загальний цінник коливається від 40,90 грн/л ("Укрнафта") до 44,50 грн/л (WOG).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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