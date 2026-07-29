Копіпаст на майже 2 мільйони: на Харківщині викрили розкрадання на укриттях для дітей

Фото з відкритих джерел

На Харківщині будуть судити полтавського бізнесмена. Підприємець заволодів коштами, які виділялись на будівництво укриття для учнів

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, директор підприємства уклав із Наталинською сільською радою Берестинського району договір. Йшлось про будівництво бомбосховища у місцевому ліцеї на суму понад 2,1 мільйона гривень.

Проте керівник підприємства не розробив проєкт. Він просто скопіював раніше створені документи для школи в Люботині та видав їх за нові. При цьому експертиза показала, що вартість проєктних робіт мала бути значно нижчою та складати всього 400 тисяч гривень.

Внаслідок цього державі завдали збитків на 1,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розкрадання коштів ПАТ "Центренерго". Гроші були виділені на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей.