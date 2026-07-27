Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Володимир Зеленський прокоментував відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони та його конфлікт із колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, яке було опубліковане 27 липня, передає RegioNews.

За словами Зеленського, він поважає як Федорова, так і Сирського, однак успіх військових операцій є результатом роботи багатьох структур.

Президент зазначив, що удари по цілях на території Росії забезпечують спільними зусиллями розвідка, спеціальні служби, військові підрозділи та командування.

Глава держави зазначив, що рішення щодо відставки Федорова пов'язане не з однією людиною, а з необхідністю забезпечити ефективну роботу всієї системи управління під час війни.

На запитання журналіста, чи можливе повторне призначення Федорова, Зеленський не дав прямої відповіді. Він лише зауважив, що не допустить, аби внутрішні конфлікти між посадовцями впливали на ухвалення рішень у сфері оборони.

"У мене немає часу на розмови чи переговори. Немає часу спочатку вислухати одну сторону, а потім іншу, бо дві сторони не готові зустрічатися щодня. І мені не потрібно з'ясовувати, хто з них правий, а хто ні", - сказав президент.

Зеленський також додав, що наразі Україні необхідні новий підхід до мобілізації, єдність між Генеральним штабом і Міністерством оборони, а також подальший розвиток системи протиракетної оборони.

Окремо президент підкреслив, що високо оцінює досягнення Федорова у розвитку безпілотних технологій. Водночас, за його словами, навіть найсучасніші дрони не можуть повністю замінити українських військових на передовій.

"Якщо у вас не буде солдатів на фронті, ви втратите одну територію, втратите село, а після села ви втратите місто", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

З 16 липня у різних містах України проходять акції на підтримку Михайла Федорова. Учасники протестують проти його відставки.

Згодом Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу" писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Напередодні президент доручив т.в.о. СБУ Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони.

Ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого ЗСУ, а також призначення Михайла Драпатого.

Федоров відмовився від посад, які пропонував йому Зеленський. За його словами, лише на посаді очільника Міноборони він зможе завершити реформу, боротьбу з корупцією та трансформацію армії.