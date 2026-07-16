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16 липня 2026, 13:11

Федоров розповів про конфлікт із Сирським і закликав змінити керівництво ЗСУ

16 липня 2026, 13:11
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Скриншот із відео
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Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони

Про це він розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

За словами Федорова, після рішення президента Володимира Зеленського залишити Сирського на посаді він погодився продовжити роботу з ним. Однак згодом команда Міноборони зіткнулася з блокуванням низки ініціатив.

"Коли президент сказав, що не планує звільняти Сирського – це його рішення як головнокомандувача, я з цим рішенням повністю погодився. І сказав: значить буду вчитися з ним працювати, тому що все-таки наш клієнт – український народ. Але ми стикнулися з тим, що ініціативи, які ми пропонуємо, вони почали блокуватися", – сказав Федоров.

За його словами, Сирський "не готовий особисто в очі говорити про проблеми".

"Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив у медіа якусь кампанію, а не проблема в діях, які відбуваються. Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, як ми знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, у чому задача головкома, він придумав, як розколоти країну", – додав він.

Федоров також заявив, що виступає за зміну керівництва Збройних сил України, зокрема головнокомандувача та начальника Генерального штабу.

Олександр Сирський наразі не коментував ці заяви.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

16 липня мирні акції на підтримку нинішнього міністра оборони розпочалися у Львові та Києві. На протест також вийшли люди у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

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