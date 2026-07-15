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15 липня 2026, 22:17

Федоров офіційно йде з посади міністра оборони: що вдалося змінити за час його каденції

15 липня 2026, 22:17
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Фото: Михайло Федоров/телеграм
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Міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві

Про це він написав у телеграм, передає RegioNews.

За його словами, команді Міністерства оборони вдалося:

  • відключити росіянам Starlink, що кардинально зменшило їхні можливості вести ефективну війну дронів;
  • отримавши Міноборони без бюджету, ризикнути, взяти кошти з грошового забезпечення з кінця року та ефективно інвестувати їх у mid-strike, FPV на оптоволокні, дешеву розвідку, НРК, дрони-перехоплювачі та deep-strike дрони. Закупити за чотири місяці більше дронів, ніж за весь минулий рік;
  • запустити "Логістичний локдаун" як окрему програму з окремим фінансуванням, що разом із правильними закупівлями та підтримкою топпідрозділів дало змогу відрізати логістику ворога й розпочати ізоляцію Криму;
  • продовжити програму фінансування Лінії дронів, яка є фундаментом для закупівлі дронів для Сил безпілотних систем;
  • запустити програму підтримки сучасних дроново-штурмових підрозділів, які насамперед воюють технологіями;
  • запровадити 70% передоплати за закупівлі через єБали на порталі Brave1 Маркет;
  • кардинально змінити систему закупівель. Запустити перші тендери на далекобійну артилерію та сотні тисяч дронів, що економить державному бюджету мільярди доларів;
  • уперше закупити тисячі пікапів, багі та квадроциклів для війська. І ще й через тендер;
  • інтегрувати Павла Лазаря в Повітряні Сили, впровадити процедуру розбору кожної масованої атаки (After Action Review). За цей час відсоток перехоплення дронів зріс з 83% до 91%, а крилатих ракет — із 47% до 87%;
  • уперше законтрактувати ракети для Patriot PAC-2 GEM-T, а також подати заявку через європейський кредит на закупівлю ракет PAC-3;
  • запустити базовий рівень забезпечення дронами для бригад та корпусів.

Уже з липня всі бойові бригади та корпуси почнуть отримувати прогнозовані постачання дронів без ручного втручання. Це дає змогу прогнозувати свої подальші дії.

  • запустити масштабну грантову програму для виробників вибухових речовин і ракет;
  • розпочати непопулярну, але надзвичайно важливу трансформацію війська: контракти для всіх із визначеними строками служби та відстрочками, запровадження однієї з найвищих у світі заробітних плат для піхоти та штурмовиків, відкриття ринку іноземного рекрутингу за прозорими й привабливими ринковими умовами, нові інструменти для стимулювання повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину;
  • провести три засідання "Рамштайну", де вдалося вийти з інформаційної пастки росіян про нібито нашу поразку та повернути партнерам віру в Україну. Було оголошено про $40 млрд підтримки на цей рік (і це без урахування європейського кредиту);
  • запустити механізм використання європейського кредиту на наші воєнні пріоритети. Це було окреме складне бюрократичне завдання, яке вдалося реалізувати;
  • знайшти шлях масштабування дешевих ракет проти реактивних шахедів. Підписати рекордний контракт;
  • провести успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО. Кардинально змінити технічне завдання та довели максимальну точність. На 30% зменшити ціну;
  • підписати контракт на закупівлю літаків Gripen, які дадуть змогу збивати літаки СУ, носії КАБів;
  • разом з військовими спланувати та реалізувати операцію "Ашан", що зупинила механізований наступ ворога на пів року;
  • відкрити експорт у межах програми Drone Deal, щоб залучити інвестиції та збільшити виробництво оборонно-промислового комплексу (ОПК);
  • запустити Trophy Lab — надати можливість для партнерів вивчати російські воєнні розробки;
  • запустити Defense AI Center A1, щоб пришвидшити впровадження штучного інтелекту у війну.

Водночас, на думку Федорова, його команді не вдалося:

  • завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО та здорового глузду;
  • перевести абсолютно всі закупівлі на тендери;
  • побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення.

"Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде", — написав Федоров.

Нагадаємо, що у фракції "Слуга народу" обговорили майбутній склад уряду, який може очолити Сергій Корецький. Частину чинних міністрів планують перепризначити, тоді як низку відомств очікують кадрові зміни та реорганізація.

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