Федоров офіційно йде з посади міністра оборони: що вдалося змінити за час його каденції

Фото: Михайло Федоров/телеграм

Міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві

Про це він написав у телеграм, передає RegioNews.

За його словами, команді Міністерства оборони вдалося:

відключити росіянам Starlink, що кардинально зменшило їхні можливості вести ефективну війну дронів;

отримавши Міноборони без бюджету, ризикнути, взяти кошти з грошового забезпечення з кінця року та ефективно інвестувати їх у mid-strike, FPV на оптоволокні, дешеву розвідку, НРК, дрони-перехоплювачі та deep-strike дрони. Закупити за чотири місяці більше дронів, ніж за весь минулий рік;

запустити "Логістичний локдаун" як окрему програму з окремим фінансуванням, що разом із правильними закупівлями та підтримкою топпідрозділів дало змогу відрізати логістику ворога й розпочати ізоляцію Криму;

продовжити програму фінансування Лінії дронів, яка є фундаментом для закупівлі дронів для Сил безпілотних систем;

запустити програму підтримки сучасних дроново-штурмових підрозділів, які насамперед воюють технологіями;

запровадити 70% передоплати за закупівлі через єБали на порталі Brave1 Маркет;

кардинально змінити систему закупівель. Запустити перші тендери на далекобійну артилерію та сотні тисяч дронів, що економить державному бюджету мільярди доларів;

уперше закупити тисячі пікапів, багі та квадроциклів для війська. І ще й через тендер;

інтегрувати Павла Лазаря в Повітряні Сили, впровадити процедуру розбору кожної масованої атаки (After Action Review). За цей час відсоток перехоплення дронів зріс з 83% до 91%, а крилатих ракет — із 47% до 87%;

уперше законтрактувати ракети для Patriot PAC-2 GEM-T, а також подати заявку через європейський кредит на закупівлю ракет PAC-3;

запустити базовий рівень забезпечення дронами для бригад та корпусів.

Уже з липня всі бойові бригади та корпуси почнуть отримувати прогнозовані постачання дронів без ручного втручання. Це дає змогу прогнозувати свої подальші дії.

запустити масштабну грантову програму для виробників вибухових речовин і ракет;

розпочати непопулярну, але надзвичайно важливу трансформацію війська: контракти для всіх із визначеними строками служби та відстрочками, запровадження однієї з найвищих у світі заробітних плат для піхоти та штурмовиків, відкриття ринку іноземного рекрутингу за прозорими й привабливими ринковими умовами, нові інструменти для стимулювання повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину;

провести три засідання "Рамштайну", де вдалося вийти з інформаційної пастки росіян про нібито нашу поразку та повернути партнерам віру в Україну. Було оголошено про $40 млрд підтримки на цей рік (і це без урахування європейського кредиту);

запустити механізм використання європейського кредиту на наші воєнні пріоритети. Це було окреме складне бюрократичне завдання, яке вдалося реалізувати;

знайшти шлях масштабування дешевих ракет проти реактивних шахедів. Підписати рекордний контракт;

провести успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО. Кардинально змінити технічне завдання та довели максимальну точність. На 30% зменшити ціну;

підписати контракт на закупівлю літаків Gripen, які дадуть змогу збивати літаки СУ, носії КАБів;

разом з військовими спланувати та реалізувати операцію "Ашан", що зупинила механізований наступ ворога на пів року;

відкрити експорт у межах програми Drone Deal, щоб залучити інвестиції та збільшити виробництво оборонно-промислового комплексу (ОПК);

запустити Trophy Lab — надати можливість для партнерів вивчати російські воєнні розробки;

запустити Defense AI Center A1, щоб пришвидшити впровадження штучного інтелекту у війну.

Водночас, на думку Федорова, його команді не вдалося:

завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО та здорового глузду;

перевести абсолютно всі закупівлі на тендери;

побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення.

"Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде", — написав Федоров.

Нагадаємо, що у фракції "Слуга народу" обговорили майбутній склад уряду, який може очолити Сергій Корецький. Частину чинних міністрів планують перепризначити, тоді як низку відомств очікують кадрові зміни та реорганізація.