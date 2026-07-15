Федоров офіційно йде з посади міністра оборони: що вдалося змінити за час його каденції
Міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві
Про це він написав у телеграм, передає RegioNews.
За його словами, команді Міністерства оборони вдалося:
- відключити росіянам Starlink, що кардинально зменшило їхні можливості вести ефективну війну дронів;
- отримавши Міноборони без бюджету, ризикнути, взяти кошти з грошового забезпечення з кінця року та ефективно інвестувати їх у mid-strike, FPV на оптоволокні, дешеву розвідку, НРК, дрони-перехоплювачі та deep-strike дрони. Закупити за чотири місяці більше дронів, ніж за весь минулий рік;
- запустити "Логістичний локдаун" як окрему програму з окремим фінансуванням, що разом із правильними закупівлями та підтримкою топпідрозділів дало змогу відрізати логістику ворога й розпочати ізоляцію Криму;
- продовжити програму фінансування Лінії дронів, яка є фундаментом для закупівлі дронів для Сил безпілотних систем;
- запустити програму підтримки сучасних дроново-штурмових підрозділів, які насамперед воюють технологіями;
- запровадити 70% передоплати за закупівлі через єБали на порталі Brave1 Маркет;
- кардинально змінити систему закупівель. Запустити перші тендери на далекобійну артилерію та сотні тисяч дронів, що економить державному бюджету мільярди доларів;
- уперше закупити тисячі пікапів, багі та квадроциклів для війська. І ще й через тендер;
- інтегрувати Павла Лазаря в Повітряні Сили, впровадити процедуру розбору кожної масованої атаки (After Action Review). За цей час відсоток перехоплення дронів зріс з 83% до 91%, а крилатих ракет — із 47% до 87%;
- уперше законтрактувати ракети для Patriot PAC-2 GEM-T, а також подати заявку через європейський кредит на закупівлю ракет PAC-3;
- запустити базовий рівень забезпечення дронами для бригад та корпусів.
Уже з липня всі бойові бригади та корпуси почнуть отримувати прогнозовані постачання дронів без ручного втручання. Це дає змогу прогнозувати свої подальші дії.
- запустити масштабну грантову програму для виробників вибухових речовин і ракет;
- розпочати непопулярну, але надзвичайно важливу трансформацію війська: контракти для всіх із визначеними строками служби та відстрочками, запровадження однієї з найвищих у світі заробітних плат для піхоти та штурмовиків, відкриття ринку іноземного рекрутингу за прозорими й привабливими ринковими умовами, нові інструменти для стимулювання повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину;
- провести три засідання "Рамштайну", де вдалося вийти з інформаційної пастки росіян про нібито нашу поразку та повернути партнерам віру в Україну. Було оголошено про $40 млрд підтримки на цей рік (і це без урахування європейського кредиту);
- запустити механізм використання європейського кредиту на наші воєнні пріоритети. Це було окреме складне бюрократичне завдання, яке вдалося реалізувати;
- знайшти шлях масштабування дешевих ракет проти реактивних шахедів. Підписати рекордний контракт;
- провести успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО. Кардинально змінити технічне завдання та довели максимальну точність. На 30% зменшити ціну;
- підписати контракт на закупівлю літаків Gripen, які дадуть змогу збивати літаки СУ, носії КАБів;
- разом з військовими спланувати та реалізувати операцію "Ашан", що зупинила механізований наступ ворога на пів року;
- відкрити експорт у межах програми Drone Deal, щоб залучити інвестиції та збільшити виробництво оборонно-промислового комплексу (ОПК);
- запустити Trophy Lab — надати можливість для партнерів вивчати російські воєнні розробки;
- запустити Defense AI Center A1, щоб пришвидшити впровадження штучного інтелекту у війну.
Водночас, на думку Федорова, його команді не вдалося:
- завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО та здорового глузду;
- перевести абсолютно всі закупівлі на тендери;
- побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення.
"Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде", — написав Федоров.
Нагадаємо, що у фракції "Слуга народу" обговорили майбутній склад уряду, який може очолити Сергій Корецький. Частину чинних міністрів планують перепризначити, тоді як низку відомств очікують кадрові зміни та реорганізація.