Головком Драпатий розпочав перевірки: у Генштабі підтвердили початок аудиту

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У Генеральному штабі Збройних Сил України анонсували перевірки. Зокрема, йдеться про комплектування військових частин та справедливості розподілу людей

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що головна мета таких перевірок - оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення.

Зокрема, йдеться про ефективність та справедливість розподілу людей між військовими частинами, які виконують бойові завдання.

"Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого ЗСУ, а також призначення Михайла Драпатого. Раніше він чолював Сухопутні війська ЗСУ та угруповання Об'єднаних сил.