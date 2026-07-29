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Поліція проводить перевірку за фактом неправомірних дій підлітків в селі Путрівка Фастівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

29 липня під час моніторингу Telegram-каналів правоохоронці виявили відео, на якому дві неповнолітні дівчини танцюють під російську музику. Танці відбувалися на тлі світлин полеглих захисників, розміщених на Алеї Слави.

Поліцейські зареєстрували відомості в Єдиному обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення й інші події.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події, а також встановлюють особи дівчат та інших учасників інциденту.

Нагадаємо, подібний випадок на Київщині був у травні. Тоді поліцейські притягнули до адмінвідповідальності батьків школярок, які танцювали під російську музику на Алеї Слави в Обухові.