На Київщині двоє дівчат танцювали під російську музику на Алеї Слави: поліція проводить перевірку
Поліція проводить перевірку за фактом неправомірних дій підлітків в селі Путрівка Фастівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
29 липня під час моніторингу Telegram-каналів правоохоронці виявили відео, на якому дві неповнолітні дівчини танцюють під російську музику. Танці відбувалися на тлі світлин полеглих захисників, розміщених на Алеї Слави.
Поліцейські зареєстрували відомості в Єдиному обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення й інші події.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події, а також встановлюють особи дівчат та інших учасників інциденту.
Нагадаємо, подібний випадок на Київщині був у травні. Тоді поліцейські притягнули до адмінвідповідальності батьків школярок, які танцювали під російську музику на Алеї Слави в Обухові.