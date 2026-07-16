УП: Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський пояснив депутатам рішення про відставку міністра оборони Михайла Федорова. Серед причин він назвав конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та незавершену реформу мобілізації

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу", передає RegioNews.

За словами одного з депутатів, під час засідання фракції президенту було непросто пояснювати своє рішення. Співрозмовник видання стверджує, що Зеленський довго добирав слова і наголошував, що звільнення одного з найближчих соратників далося йому важко.

Як пише УП, президент заявив депутатам, що більше не може миритися з постійними суперечностями між Міністерством оборони та Генеральним штабом. За словами співрозмовників видання, Зеленський вказував на різне бачення ведення війни у Федорова та Сирського: один робив ставку на цифровізацію й технології, тоді як військові наполягали на інших пріоритетах у забезпеченні армії.

За інформацією видання, глава держави також зазначив, що не може допустити конфлікту між Міністерством оборони та Генеральним штабом у країні, яка веде війну. Водночас, за словами співрозмовників УП, президент визнав, що одночасна зміна і міністра оборони, і головнокомандувача наразі неможлива.

Окремо Зеленський, як стверджують джерела "Української правди", розкритикував відсутність обіцяної реформи мобілізації. Саме тому кандидат на посаду міністра оборони Ігор Клименко, за задумом президента, має впорядкувати систему комплектування Збройних сил.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

У фракції "Слуга народу" обговорили майбутній склад уряду, який може очолити Сергій Корецький. Частину чинних міністрів планують перепризначити, тоді як низку відомств очікують кадрові зміни та реорганізація.

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