Екс-міністр оборони Федоров зателефонував Сирському

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Про це написав екс-міністр оборони Михайло Федоров, передає RegioNews.

Михайло Федоров публічно привітав Михайла Драпатова з призначенням на посаду Головнокомандувача Збройних сил України. За його словами, це "нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість".

Також Федоров заявив, що зателефонував Олександру Сирському.

"Зателефонував генералу Олександру Сирському та подякував за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви. Це вже важлива частина історії України", - пише Федоров.

Крім того, у ОП зазначили, що завтра, 22 липня, Зеленський і Федоров продовжать переговори. Яку посаду, ймовірно, може отримати Федоров ще невідомо. За словами президента, йдеться про сферу технологій.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

16 липня мирні акції на підтримку нинішнього міністра оборони розпочалися у Львові та Києві. На протест також вийшли люди у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

При цьому згодом Михайло Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу" писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Напередодні президент доручив т.в.о. СБУ Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони.