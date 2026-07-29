Війна не зробить паузи взимку: легкого сезону не буде

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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Не чекали, чи що? Нічого про це не натякало? Пропустили попередню зиму? Досі чекаєте мир за 2-3 тижні? Чи раптом подумали, що Путіну набридне творити воєнні злочини?

Певно так само рік за роком українці дивуються, що виходячи на пенсію отримують копійки.

А чекали чогось іншого?

Так, влада звісно відповідальна. За все. Але і кожна доросла людина відповідальна за своє життя. Життя, яке існує не у вакуумі, а в українських реаліях. І от в цих реаліях, не важливо, вам зараз 22 роки, 36 чи 51. У вас не буде гідної пенсії від держави. Економіка і демографія не дадуть збрехати. І тому ваша пенсія – це ваша відповідальність. І ви звісно можете, опинившись через деякий час на пенсії, проклинати владу, Ющенко-Порошенко-Зеленського-когось наступного. Але це не дасть вам гідного життя.

Так само і з зимою. І так, в якомусь ідеальному світі Зеленський-Кличко-Трамп-бо зна хто ще взялись би за руки і спільними діями так за 9 місяців реформували енергетику, що щоб ніякі обстріли не були страшні. Але ви живете не в ідеальному світі. І маєте українських політиків, яких обрав мудрий український народ. І реалії війни. І це все ви знали і 1-го березня і 1-го травня і 1-го липня. А значить як доросла людина маєте відповідально приймати рішення. Розуміючи умови задачі. І знаючи, що вас чекає.

І так, політики взимку залюбки розкажуть вам хто винен. І ви зможете проклинати цих персонажів. І це може зігріти вас на кілька хвилин. А весь інший час?

Зима прийде. І буде темною і холодною. І ви знаєте це вже влітку. І маєте бути готовими. Маєте готуватись. Вже зараз. Вже вчора.

Так само і з пенсією. Вже зараз. Вже вчора. Бо потім буде пізно.

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Україна війна зима політики підготовка українці
 
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