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16 липня 2026, 18:47

День терору на Херсонщині: шестеро людей поранені внаслідок ворожих обстрілів

16 липня 2026, 18:47
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Фото ілюстративне: ДСНС
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У Херсонській області 16 липня внаслідок російських обстрілів з різних видів озброєння зазнали поранень шестеро мирних жителів

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

16 липня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, ствольної артилерії та дронів.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали шість мирних жителів.

За даними прокуратури, внаслідок російських атак зазнали поранень по одній людині у Микільському й Красносільському та чотири жителі Херсона. Один з травмованих у Херсоні – співробітник медустанови.

Крім того, пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, навчальний заклад, автомобіль швидкої допомоги, мопед і легковий автотранспорт.

В обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що впродовж 14 липня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли Херсонщини ствольною артилерію та дронами.

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