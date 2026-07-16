День терору на Херсонщині: шестеро людей поранені внаслідок ворожих обстрілів

Фото ілюстративне: ДСНС

У Херсонській області 16 липня внаслідок російських обстрілів з різних видів озброєння зазнали поранень шестеро мирних жителів

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

16 липня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, ствольної артилерії та дронів.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали шість мирних жителів.

За даними прокуратури, внаслідок російських атак зазнали поранень по одній людині у Микільському й Красносільському та чотири жителі Херсона. Один з травмованих у Херсоні – співробітник медустанови.

Крім того, пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, навчальний заклад, автомобіль швидкої допомоги, мопед і легковий автотранспорт.

В обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що впродовж 14 липня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли Херсонщини ствольною артилерію та дронами.