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16 липня 2026, 18:35

Записали як СЗЧ, а тіло знайшли без голови: родина загиблого пілота БпЛА заявила про ймовірне вбивство

16 липня 2026, 18:35
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Фото з відкритих джерел
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Родина 33-річного молодшого сержанта Мар’яна Пенкальського, пілота БпЛА 503-го окремого батальйону морської піхоти, вважає, що його могли вбити. При цьому його військова частина оформила його зникнення як самовільне залишення частини

Про це повідомляє ZAXID.NET, передає RegioNews.

Мар’ян Пенкальський зник у ніч на 19 грудня 2024 року поблизу Добропілля на Донеччині. Командування повідомило його дружині, що він зник зі зброєю та автомобілем. Проте уже в січні 2025 року за кілька кілометрів від місця дислокації підрозділу знайшли його тіло.

Родині повідомили, що тіло виявили без голови, шиї та внутрішніх органів, із руками, заведеними за спину. При цьому судово-медична експертиза також встановила, що частину останків родині не передали для поховання.

Дружина загиблого Ірина Пенкальська, її адвокатка Тетяна Садовська та побратими Мар’яна вважають, що військового могли вбити.

"Я з ним прослужив доволі довго. Підстави вважати, що Мар’ян міг вчинити самогубство, немає жодної. Він навпаки радів з того, що в нього народилася третя дитина. Вважаю, що це вбивство", - каже побрати Мар'яна.

Він додав, що шапка Мар’яна лежала поряд з тілом і була прострелена: вхідний отвір на лобі, вихідний – на потилиці. Він зазначив, що голову від тіла могли відділити звірі, оскільки воно лежало у посадці півтора місяця. Однак у версію з самовільним залишенням частини побратим Мар'яна не вірить.

"Думаю, що це свої. Але підстав я не знаю, тому що він мені завжди розповідав, що в нього все добре, конфліктів ні з ким немає. Я не знаю, за що і чому. У частині його дуже хвалили. Коли подзвонили, казали, що він дуже класний військовий був, виконував всі завдання. У нього не було проблем на службі", - говорить дружина Мар'яна.

Адвокатка не виключає й іншої версії про те, що оператора безпілотника могли знищити вороги. Вона зазначила, що не виключає, що вбивство могли вчинити ворожі диверсанти.

Командир Мар'яна зазначив, що той був відповідальною людиною. Він оголосив його в СЗЧ після пошуків, але у версію з самогубством він не вірить.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Однак, за словами адвокатки, слідство саботується. На її думку, низку необхідних слідчих дій не виконали навіть через понад рік після загибелі військового.

Нагадаємо, що також встановлюють обставини смерті військового офіцера. У неділю, 28 червня, мертвим виявили командира 154-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Володимира Кононнікова.

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