У Львові та Києві люди вийшли на акції на підтримку Федорова (Пряма трансляція)
У четвер, 16 липня, у Львові та Києві люди починають збиратися на акції на підтримку Михайла Федорова
Про це пишуть телеграм-канали, передає RegioNews.
Учасники виступають за те, щоб його залишили на посаді міністра оборони. В руках вони тримають плакати та картонні таблички із написами на підтримку Михайла Федорова.
У Львові місцем збору став майдан біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Також люди збираються і в столиці.
Нагадаємо, напередодні міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.
Відомо, що президент Володимир Зеленський пояснив депутатам рішення про відставку міністра оборони Михайла Федорова. Серед причин він назвав конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та незавершену реформу мобілізації.
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