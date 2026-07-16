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У четвер, 16 липня, у Львові та Києві люди починають збиратися на акції на підтримку Михайла Федорова

Про це пишуть телеграм-канали, передає RegioNews.

Учасники виступають за те, щоб його залишили на посаді міністра оборони. В руках вони тримають плакати та картонні таблички із написами на підтримку Михайла Федорова.

У Львові місцем збору став майдан біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Також люди збираються і в столиці.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

Відомо, що президент Володимир Зеленський пояснив депутатам рішення про відставку міністра оборони Михайла Федорова. Серед причин він назвав конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та незавершену реформу мобілізації.

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